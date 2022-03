Pelo 5˚ dia consecutivo RN não registra óbitos confirmados por Covid-19

O Rio Grande do Norte começa a quarta semana de março de 2022 encarando dados que apontam para uma diminuição expressiva dos reflexos da pandemia no sistema de saúde pública. O monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) indica que esta segunda-feira (21) é o quinto dia seguido sem registro de morte por Covid-19 no estado.



O dado sobre os óbitos leva em conta a apuração da vigilância epidemiológica do estado dentro do período de 24h, entre os casos confirmados.



Já com relação aos internados com confirmação ou suspeita de Covid-19, o sistema Regula RN registrou na manhã desta segunda-feira 29 pessoas internadas, sendo 15 em leitos críticos e 14 em leitos clínicos. Este é o patamar mais baixo de internados desde o início do período pandêmico.



O histórico do Regula RN aponta que o menor número de internados em UTIs da rede pública foi em maio de 2020, quando 34 pessoas ocupavam leitos desse tipo.



A plataforma de regulação dos leitos foi criada pela Sesap em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Lais/UFRN)