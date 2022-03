[COLUNA ESPLANADA] Laboratório do Exército ainda armazena 82 mil comprimidos de cloroquina

[COLUNA ESPLANADA] Mais de 82 mil comprimidos de cloroquina 150 mg – comprovadamente ineficaz contra o Covid-19 – ainda estão estocados no Laboratório Químico Farmacêutico do Exército (LQFEx). O custo para aquisição de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) – Cloroquina foi de aproximadamente R$ 928.800,00. Procurado, o Exército confirmou a informação apurada pela Coluna de que o prazo de validade do medicamento em estoque é junho de 2022.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini e Walmor Parente

Com Carolina Freitas e Sara Moreira





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2022 - Nº 3311

Cloroquina em estoque

Mais de 82 mil comprimidos de cloroquina 150 mg – comprovadamente ineficaz contra o Covid-19 – ainda estão estocados no Laboratório Químico Farmacêutico do Exército (LQFEx). O custo para aquisição de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) – Cloroquina foi de aproximadamente R$ 928.800,00. Procurado, o Exército confirmou a informação apurada pela Coluna de que o prazo de validade do medicamento em estoque é junho de 2022.

Prescrição

O estoque remanescente, alega a Força, “está disponível para atender às demandas internas, conforme prescrição médica, e eventuais solicitações de outros órgãos”.

Apologia

O medicamento começou a ser produzido pelo Exército por pressão do presidente Bolsonaro que fazia apologia sobre suposta “eficácia” no tratamento de covid.

Claque

A cerimônia de filiação de Geraldo Alckmin ao PSB amanhã terá homenagem ao ex-governador Eduardo Campos e claque afinada para as palmas quando o ex-tucano falar, novamente, em “tempo de mudanças”.

Gradiente x Apple

A fabricante brasileira de eletroeletrônicos Gradiente segue otimista sobre sua ação contra a gigante Apple sobre a marca Iphone no Brasil. O STF reconheceu que a discussão sobre a propriedade da marca no Brasil tem nível constitucional e “é dotada de repercussão geral – de maneira que o recurso extraordinário da IGB Gradiente será em breve julgado no mérito”.

Planos

A informação foi passada pelo advogado da empresa brasileira, Antônio Carlos de Almeida Castro. Segundo apurou a Coluna com fontes do mercado, a Gradiente, que já fabricou aparelhos de TV e som no país, estuda também fabricar telefones celulares e tiver o ganho de causa na Corte. O processo é longo e demorado. A conferir.

Recorte

Um recorte da Pesquisa BTG/FSB, divulgada ontem, mostra que Jair Bolsonaro tem perdido apoio entre evangélicos. O ex-presidente Lula aparece com 38% e o atual mandatário com 37% das intenções de votos desse segmento religioso. Entre os católicos, Lula tem 47% e Bolsonaro, 25%.

Mérito?

Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) apresentou projeto para sustar os efeitos da Portaria que concedeu a Medalha do Mérito Indigenista ao presidente. Desde o início do mandato, diz Molon, Bolsonaro e o governo adotaram medidas contra os povos indígenas e não em prol de seu bem-estar.

Ataque

A GPS, líder do setor de terceirização de serviços no Brasil, propagou ao mercado que não entraria no setor público, mesmo de empresas mistas, mas agora parte agressivamente para o ataque.

Reveses

Está participando de várias licitações públicas, como do Banco do Brasil e Petrobras. O problema é que sem experiência no segmento, tem enfrentado diversos problemas nas licitações, sendo desclassificada constantemente.

Sedes

A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal inauguram novas sedes nesta semana. A da PF, em Brasília, será inaugurada na sexta, 25. E, hoje, será realizada a cerimônia de inauguração da nova sede da PRF em São Paulo.

Rosário de problemas

O setor de aves vem enfrentando problemas para conseguir comprar milho, o principal insumo da ração dos animais. Estiagem, pandemia e guerra no Leste Europeu são algumas das dificuldades. E para piorar, a operação tartaruga promovida pelos fiscais da Receita Federal está travando a importação do grão da Argentina e Paraguai.

Alerta

O Condomínio Casas de Sauípe, no litoral norte da Bahia, emitiu um alerta para seus condôminos sobre o aparecimento de tubarões próximo das praias da região. Segundo o comunicado, a informação sobre a presença dos animais foi repassada pela Associação de Bombeiros Civis e Socorristas do Litoral Norte e Agreste da Bahia (Ablin).

ESPLANADEIRA

# Presidente do Conselho Federal de Química, José de Ribamar, recebeu Moção de Louvor e Reconhecimento, no Rio. # Projeto "Acessibilidade na Praça" leva, de hoje até quinta, estudantes deficientes ao espetáculo A Festa no Céu, em Brasília. # Super Rio Expofood vai reciclar todo plástico utilizado no Riocentro. # EducationUSA promove, do dia 4 a 9 de abril, feira virtual e gratuita que conecta brasileiros com 48 universidades americanas.