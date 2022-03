Makariv, a 48 quilômetros da capital, é recuperada pelas forças ucranianas. Makariv havia sofrido danos significativos de ataques aéreos russos nos últimos dias, mas foi retomada nesta terça-feira (22), após dias de combates. Enquanto isso, Kiev entrou em mais um dia de toque de recolher, já que autoridades esperam por novos ataques dos russos. A medida terá duração até as 7 horas de quarta-feira (23).

As forças ucranianas recuperaram nesta terça-feira (22) o controle da cidade de Makariv, a 48 quilômetros da capital, Kiev, após dias de combates, informaram através das redes sociais as Forças Armadas da Ucrânia.

Makariv havia sofrido danos significativos de ataques aéreos russos nos últimos dias. Enquanto isso, Kiev entra hoje em mais um dia de toque de recolher, já que autoridades esperam por novos ataques dos russos.

A “bandeira do estado da Ucrânia foi hasteada sobre a cidade de Makariv” quando os russos recuaram, informou as Forças Armadas da Ucrânia através das redes sociais.

A guerra entre russos e ucranianos está perto de completar um mês. Os russos dominaram cidades de regiões separatistas e cercaram a capital. Negociações entre as delegações têm conseguido pouco avanço.

Sobre o toque de recolher, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que a medida terá duração até as 7 horas de quarta-feira (23). O horário de Kiev está cinco horas à frente do de Brasília.

“Lojas, farmácias, postos de gasolina, instituições não vão funcionar amanhã [terça-feira]”, disse. “Por isso, peço a todos que fiquem em casa ou em abrigos ao som de um alarme. Somente aqueles com permissão especial poderão circular pela cidade”, acrescentou.

Até esta segunda-feira (21), 925 civis foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão russa, de acordo com uma atualização do Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.