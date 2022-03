Suspeito se identifica como oficial de justiça e mata jovem na porta de casa, em Baraúna

Um jovem, identificado até o momento apenas como Pablo Henrique, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (22), no município de Baraúna.

Segundo informações da Polícia Militar, Pablo estava em casa quando um homem chegou chamando por ele, afirmando ser um oficial de justiça.

O rapaz foi até a calçada saber do que se tratava e ao sair, o suspeito imediatamente atirou contra ele. Pablo não teve tempo de reagir e morreu no local.

O suspeito fugiu em seguida. A motivação do crime ainda é desconhecida. A PM isola o local enquanto aguarda a chegada da Polícia Civil e do Itep para remoção do corpo e início das investigações.

O MOSSORÓ HOJE apura os fatos.