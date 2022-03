Forças ucranianas realizam contra-ataque à Rússia regiões da capital Kiev

Desde a semana passada, Kiev se torna um ponto muito importante no conflito. A parte oeste da cidade, que aparentava ser uma posição tomada pelos russos no início da semana, retornou ao controle dos ucranianos. Especialistas compreendem que a guerra entrou em uma fase de disparos a distância; isso porque os russos não conseguiram chegar a Kiev, pelo menos não no coração da capital.