Veja quem foi contra e a favor dos projetos para fortalecer a Educação e Saúde

12 vereadores da bancada de situação votaram na aprovação dos 4 projetos, conforme foi debatido há poucos dias; Já os dez vereadores de oposição, optaram por se abster e até sair do plenário para não votarem em projetos tão importantes e urgentes enviados pelo Poder Executivo, alegando necessidade de mais debates sobre os mesmos

Os vereadores da oposição na Câmara Municipal de Mossoró abandonaram a sessão no momento em que se votava o projeto de lei enviado pela Prefeitura de Mossoró à Casa Legislativa, que trata de mudança no orçamento que tinha como finalidade de fortalecer serviços públicos de educação e saúde.

Os projetos foram votados nesta segunda-feira (28), em sessão extraordinária.

No entanto, a aprovação do projeto de lei, e por consequência o andamento do mesmo, só foi possível graças aos 12 vereadores que ficaram na sessão e votaram.

Além do presidente da Casa, Lawrence Amorim, permaneceram na sessão os seguintes vereadores: Genilson Alves, Raério Araújo, Lucas das Malhas, Didi de Arnor, Ricardo de Dodoca, Naldo, Zé Peixeiro, Costinha, Wiginis do Gás, Gideon Ismaías e Edson Carlos.



Mesmo afirmando em redes sociais e no início da sessão que eram contra o projeto, os vereadores da oposição abandonaram o plenário no início da votação do projeto.



Não votaram o projeto: Omar Nogueira (Patriotas), Tony Fernandes (Solidariedade), Isaac da Casca (sem partido), Paulo Igor (Solidariedade), Lamarque Oliveira (PSC), Pablo Aires (PSB), Larissa Rosado (PSDB), Francisco Carlos (PP), Marleide Cunha (PT) e Carmem Júlia (MDB) - que deixou a sessão antes da votação dos projetos.