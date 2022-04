[COLUNA ESPLANADA] Cresce o número ocorrências e denúncias de apologia ao nazismo

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini e Walmor Parente

Com Carolina Freitas e Sara Moreira





BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2022 - Nº 3318

Apologia ao nazismo

A prisão em Brasília de um jovem de classe média de 20 anos, que participava de grupos antidemocráticos na internet, se soma à escalada de ocorrências e denúncias de apologia ao nazismo nos últimos três anos. O suspeito confirmou que planejava massacres em eventos e escolas da capital federal. Em 2021, houve crescimento de 60% de denúncias de neonazismo na internet em relação ao ano anterior. Foi o maior aumento, desde 2010, registrado pela Central de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet Brasil, uma associação civil de direito privado que tem cooperação com o Ministério Público.

Inteligência

A polícia do DF chegou ao jovem preso após investigação preliminar da Coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Inquéritos

Nos últimos três anos, mais de 250 inquéritos foram abertos pela Polícia Federal para investigar a disseminação da ideologia nazista.

Hackers

O site e sistemas online de Internet e intranet da sede do Tribunal Regional Federal da 3 Região (São Paulo) foram atacados por hackers. A priori, nada foi comprometido.

MEC

Alheio à pressão do Centrão e da bancada evangélica, o presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai mexer, por ora, no comando do Ministério da Educação. Após a demissão de Milton Ribeiro, derrubado pelo escândalo dos pastores, Victor Godoy, ex-secretário executivo, assumiu o comando da pasta.

Perfis

A avaliação de Bolsonaro e de seu entorno é de que, não só o MEC, mas os outros ministérios - dos quais sairão ministros para disputar eleições - devem ser chefiados por perfis técnicos. No Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, o secretário de Empreendedorismo e Inovação da pasta, Paulo Alvim, assumirá o lugar de Marcos Pontes.

Libera geral

Diante dos reveses na tentativa de emplacar um nome para concorrer à Presidência da República, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, tem ouvido de caciques do partido que o melhor caminho agora é não fechar apoio a nenhum dos pré-candidatos ao Planalto e liberar as alianças nos estados.

Título

O deputado federal Luis Miranda desistiu de tentar a reeleição pelo Distrito Federal e transferiu o título para Osasco (SP). Será candidato a deputado federal pelo Republicanos que apoia Jair Bolsonaro (PL) e o pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Infraestrutura).

Assédio

O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou levantamento inédito sobre a incidência de assédio sexual e moral nos órgãos federais. De 49 processos disciplinares para apurar assédio sexual, cerca 38,78% resultaram na aplicação de algum tipo de penalidade. Em todos os casos analisados o assediador era homem. E 96,5% das vítimas eram mulheres.

Assédio 2

Em relação ao assédio moral, foram analisados 270 processos disciplinares, com apenas 54 casos (20%) resultando em algum tipo de sanção. Diante dos resultados, o TCU pretende reforçar o controle externo para analisar o nível de maturidade dos órgãos federais com relação às ações de prevenção e combate ao assédio moral e sexual.

Quem?

O Ministério do Turismo distribuiu convite para a cerimônia de transmissão de cargo, amanhã, mas não diz quem será o novo ministro.

Operação

Passa bem e não corre risco de morte o policial federal Marcelo Vargas, baleado ontem, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, durante operação contra um grupo especializado em lavagem de dinheiro. O morador de umas das residências que era alvo de buscas efetuou o disparo. Ele está preso e vai responder por tentativa de homicídio.

Defesa x Educação

O Ministério da Defesa terá bem mais recursos que a Educação se for mantido o projeto (PLN 1/22) que abre crédito suplementar de R$ 2,57 bilhões para despesas do governo. Aprovado na Comissão de Orçamento, o texto destina R$ 986,28 milhões para o Exército, Marinha e Aeronáutica. A pasta da Educação deve receber R$ 348,68 milhões. O projeto ainda terá que passar por votação no Plenário do Congresso.

