Vacinação Covid-19: Mossoró terá mais dois pontos extras no fim de semana

A campanha “Mossoró Vacina”, da Prefeitura de Mossoró, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde, vai disponibilizar mais dois pontos extras de vacinação que irão funcionar neste sábado (2). Neste dia a população terá à disposição cinco locais para se vacinar.



Com mais dois pontos extras no sábado, a população terá como opção para se vacinar contra a Covid-19 os seguintes pontos: UBS Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel (sábado e domingo) das 8h às 16h; UBS Chico Costa – ao lado da UPA do Santo Antônio (sábado e domingo) das 8h às 16h; Partage Shopping Mossoró (sábado) das 10h às 18h e (domingo) das 11h às 18h; Fiat Povel – (sábado) Av. Lauro Monte – das 8h às 12h; e CRAS do Jardim das Palmeiras (sábado) das 7h30 às 11h.



No domingo (3) segue a vacinação nos três pontos UBS Maria Soares, UBS Chico Costa e Partage Shopping Mossoró. A vacinação também acontece de segunda a sexta-feira em todas as UBSs das zonas urbana e rural. Em todos os pontos de vacinação de Mossoró estão disponíveis doses para todos os grupos a partir de 5 anos de idade.

PONTOS DE VACINAÇÃO SÁBADO (2) E DOMINGO (3)



UBS Maria Soares – ao lado da UPA do São Manoel (sábado e domingo) das 8h às 16h;

UBS Chico Costa – ao lado da UPA do Santo Antônio (sábado e domingo) das 8h às 16h;

Partage Shopping Mossoró (sábado) das 10 às 18h e (domingo) das 11h às 18h;

Fiat Povel – Av. Lauro Monte (sábado) das 8h às 12h;

CRAS do Jardim das Palmeiras (sábado) das 7h30 às 11h.