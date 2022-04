Medidas de enfrentamento a pandemia são prorrogadas até o dia 7 de abril no RN

O Governo do Rio Grande do Norte prorrogou as medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus no âmbito do Rio Grande do Norte previstas no Decreto Estadual Nº 31.308, do último dia 14 de março.

As regras permanecem em vigor por mais sete dias, com vigência de 1º a 7º de abril, conforme editado no Decreto Estadual Nº 31.335, de 31 de março de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (1º).

Entre as medidas, fica mantido o uso facultativo de máscaras de proteção facial em ambientes abertos, permanecendo em vigor a obrigatoriedade em espaços fechados ou de grande aglomeração de pessoas, a exemplo de veículos de transporte de passageiros.



Na próxima segunda-feira (4), está prevista reunião do Comitê de Especialista da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) para avaliação dos índices da pandemia.