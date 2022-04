Criança de 8 anos é baleada após desentendimento de trânsito próximo à Casa do Estudante

O caso aconteceu por volta das 13h desta quarta-feira (12), no cruzamento entre a Avenida Diocesana e a Rua Dr. João Marcelino. A criança foi atingida com um disparo na região do braço, mas foi socorrida para o HRTM e passa bem. O pai da menina conversou com o MOSSORÓ HOJE e contou que estava indo deixar a filha na escola, quando um motociclista tentou cruzar pelo lado direito do carro dele, no momento em que ele fazia a conversão. Irritado o motociclista sacou uma arma e desferiu três tiros contra o veículo da família; entenda o caso.