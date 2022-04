José Mauro Ferreira Coelho é o novo presidente da Petrobras; posse é transmitida ao vivo

Conselho de Administração da Petrobras elegeu José Mauro Ferreira Coelho para o cargo de Presidente da companhia, para um mandato de um ano.

A posse do novo presidente está sendo realizada nesta quarta-feira (14), com transmissão ao vivo no site da estatal.

Na terça-feira (12), a Petrobras emitiu um comunicado informando que o Conselho havia considerado aceita a indicação de Coelho para assumir o cargo, tendo este sido efetivamente eleito hoje.

Veja abaixo o currículo do novo presidente, divulgado pela Petrobras:

José Mauro Ferreira Coelho é formado em Química Industrial pelas Faculdades Reunidas Professor Nuno Lisboa, possui especialização em Ciências dos Materiais pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT), mestrado em Engenharia dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e doutorado em Planejamento Energético pelo Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Após exercer a posição de Oficial de Artilharia do Exército brasileiro entre 1983 e 1991, ingressou no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) onde permaneceu até 1992. Entre 1993 e 1995, atuou como pesquisador da área de Engenharia de Materiais no Instituto Militar de Engenharia (IME). Entre 1995 e 1996, participou do Programa Ibero Americano De Ciencia Y Tecnologia Para El Desarrolo (CYTED). Depois, atuou até 2007 como professor de cursos de graduação e pós-graduação em diversas universidades públicas e privadas em disciplinas relacionadas ao setor de petróleo e gás natural, entre outras. Em 2007, ingressou na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), onde permaneceu até 2020, tendo assumido as posições de Analista de Pesquisa Energética, Coordenador do Setor de Refino de Petróleo da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis, Assessor de Diretoria da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Superintendente Adjunto de Gás Natural e Biocombustíveis, Superintendente Adjunto de Petróleo e, finalmente, Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Entre 2020 e 2021 atuou como Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no Ministério de Minas e Energia (MME). Desde 2020 atua como Presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A (PPSA).

GENERAL JOAQUIM SILVA E LUNA

A Petrobras ainda agradece o trabalho realizado pelo ex-presidente, General Joaquim Silva e Luna.

“Por sua liderança, dedicação e contribuição à frente da Presidência da companhia e como membro do Conselho de Administração. Sua gestão foi marcada pela valorização da força de trabalho da Petrobras, com destaque para a formação de uma Diretoria Executiva técnica composta majoritariamente pelo quadro da empresa. Na gestão de Joaquim Silva e Luna, a Petrobras consolidou sua posição financeira se tornando uma empresa forte e saudável, para que pudesse desempenhar seu papel social de investir, gerar empregos, pagar tributos, retornar dividendos aos acionistas, incluindo a União, e contribuir para o desenvolvimento do país. Sua gestão também foi pautada pela consolidação de seus mecanismos de governança e conformidade”, disse a nota.