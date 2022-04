Inscrições para o Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2022 já estão abertas. Para participar do evento, o interessado deve realizar a inscrição no site oficial até dia 27 de abril: www.passeiomaioamarelo.prefeiturademossoro.com.br. Após o cadastro na plataforma, o participante poderá trocar dois quilos de alimentos pelo passaporte do passeio. Os primeiros 300 inscritos terão direito a camiseta personalizada, pulseira e medalha.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), disponibiliza a partir desta segunda-feira (18), a página de inscrição para o Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2022.

Diretor executivo de Mobilidade, Luís Correia reforça que após realizar o cadastro no site, o interessado deve validar a participação trocando dois quilos de alimentos não perecíveis pela credencial do evento.

“Fez a inscrição no site, fique atento aos prazos. Para confirmar a inscrição e estar devidamente apto a participar do evento, o participante precisa ir à SESDEM no dia 28 de abril. Levando dois quilos de alimento não perecível, ele receberá a credencial para participar do passeio”, disse.

O início do passeio será no Corredor Cultural, situado na avenida Rio Branco, centro da cidade, com largada às 6h30. O percurso terá em torno de 15 km de extensão. Haverá pontos de apoio com distribuição de brindes, garrafinhas de água e frutas para hidratação.

A entrega dos alimentos deve ser realizada no dia 28 de abril, entre 7h e 17h, na sede da SESDEM, localizada na rua Felipe Camarão, 934, bairro Doze Anos.

Aos primeiros 300 inscritos serão disponibilizados no dia da doação dos alimentos, camiseta alusiva ao evento e o passaporte (pulseira), que dará direito a receber uma medalha personalizada no final do passeio.