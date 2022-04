Restaurantes populares de Mossoró e Baraúna têm serviços suspensos após fiscalização da Sethas

Três unidades do Restaurante Popular em Mossoró e uma no município de Baraúna, tiveram suas atividades suspensas nesta terça-feira (19) após uma fiscalização de rotina da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), onde foram identificadas irregularidades no armazenamento dos alimentos que colocavam em risco a saúde dos consumidores.

O problema foi constatado pela Superintendência de Vigilância em Saúde do Governo do Estado (Suvisa) e pela vigilância sanitária do município de Mossoró, que determinaram a interdição imediata dos espaços.

De acordo com a nota emitida pela Sethas, foram identificadas condições precárias de acondicionamento dos alimentos nas unidades produtora das empresas Ponta Distribuidora de Alimentos Ltda e Nave Comércio e Serviços de Alimentos Eirelle, que são responsáveis pelo fornecimento de refeições para as unidades dos Restaurantes Populares do Alto de São Manoel, Santo Antônio e o Campus Central da UERN em Mossoró, além de uma unidade do município de Baraúna.

A Sethas informou que estuda a viabilidade de contratação emergencial de empresa para fornecimento de refeições nas unidades afetadas e retomar o serviço que impacta diretamente na vida de centenas de pessoas.

Em nota, a Uern disse que está em contato com a Sethas e o Governo do RN a fim de buscar todas as informações para que a regularização do serviço aconteça o mais breve possível.

A unidade do restaurante popular da Uern serve cerca de 900 refeições diárias, atendendo principalmente aos estudantes que vem de cidades do interior além do público em geral que mora nas proximidades da universidade.

“A Universidade reitera a preocupação permanente e cuidado com a sua comunidade acadêmica, em especial, o público em condição de vulnerabilidade socioeconômica, bem como a comunidade externa que frequenta suas dependências, na busca pela garantia da segurança alimentar”, diz a nota.