Chuva de meteoros poderá ser vista de todo o Brasil nesta sexta, 22; Nordeste terá visão privilegiada

Todos os anos, no final do mês de abril, o planeta Terra passa pelo rastro empoeirado do Cometa Tatcher (C/1861 G1) e, desta passagem, resulta a chuva de meteoros chamada Lyrids ou Líridas, por estar localizada na direção da constelação de Lyra.

Desde o dia 15 até o dia 29 deste mês, o planeta estará passando pela região do espaço onde estão os detritos do cometa.

No entanto, de acordo com Observatório Nacional, a melhor data para observação será da noite desta sexta-feira (22) para a madrugada deste sábado (23), quando haverá o pico da atividade da chuva de meteoros. Neste dia, será possível visualizar até 18 meteoros por hora, em condições ideais de visualização.

Porém, neste ano, a Lua com cerca de 67% de iluminação irá atrapalhar a visibilidade dos meteoros menos brilhantes desta chuva, informou o astrônomo Marcelo de Cicco, coordenador do EXOSS – projeto brasileiro de pesquisas de meteoros com colaboração do ON.

O fenômeno poderá ser visto em todo o Brasil, sendo o melhor horário a partir de 01:00 da manhã (Horário de Brasília), quando estará em uma boa altura em relação ao horizonte. As regiões Norte e Nordeste terão uma visão privilegiada.

Para observar a chuva de meteoros Lyrids é preciso estar em local de baixa poluição luminosa e olhar na direção norte.

“Para facilitar essa orientação indicamos que o observador direcione seu braço direito para o local onde o sol nasce (o leste) e o braço esquerdo para o local onde o sol se põe (o oeste), assim ele estará de frente para o norte”, informou ON.

O QUE SÃO METEOROS E CHUVAS DE METEOROS?

Os meteoros são pequenos corpos celestes que se deslocam no espaço e entram na atmosfera da Terra, queimando parcial ou totalmente devido à ablação com a atmosfera terrestre e ao contato com moléculas de oxigênio. Este fenômeno deixa um risco luminoso no céu, que é popularmente chamado de “estrela cadente”.

Uma chuva de meteoros ocorre quando vários meteoros passam pelo céu noturno partindo aparentemente de um mesmo ponto: o radiante. No caso das Líridas o radiante está na constelação da Lira.

A IMPORT NCIA DAS CHUVAS DE METEOROS

De acordo com Marcelo de Cicco, o estudo das chuvas de meteoros permite estimar a quantidade e período de maior penetração de detritos e restos vindo dos fluxos de meteoroides que nosso planeta periodicamente atravessa.

“Dessa forma, as missões espaciais e centros de controle de satélites podem melhor elaborar meios de proteção de suas naves e equipamentos nas proximidades da Terra-Lua e em órbita.”

Outro ponto a considerar, segundo ele, está relacionado ao estudo da formação de nosso Sistema Solar, pois através da pesquisa das propriedades dinâmicas e físicas dos detritos podemos aferir características de seus corpos genitores, os cometas, em maior escala e também de restos do solo lunar, de Marte, devido a impactos antigos que lançaram detritos no espaço, e também de NEOS que apresentam atividade. NEOS são objetos em órbita próximos da Terra.