TRÂNSITO É VIDA: asfaltamento de ruas melhora mobilidade e valoriza imóveis

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), segue com cronograma de obras do programa “Asfalto no Bairro”.

O asfaltamento de ruas e avenidas avança a cada dia e nesta semana novas vias do bairro Nova Betânia são contempladas com os investimentos da administração pública municipal.

Os investimentos são importantes para oferecer à população uma série de benefícios diretos em mobilidade urbana e acessibilidade. O asfalto chega às avenidas de intenso fluxo de veículos, interligando bairros da cidade, promovendo o desenvolvimento de região comercial e valorização de imóveis.

As obras do programa “Asfalto no Bairro” também garantem mais segurança viária, pondo fim aos problemas de buracos e desníveis no calçamento.

Além disso, são investimentos que possibilitam melhorias em drenagem urbana, uma vez que facilita o escoamento das águas das chuvas.

Os investimentos em infraestrutura com o programa de asfalto seguem contemplando outros bairros como, por exemplo, Aeroporto, Bom Jardim, Santo Antônio e Bela Vista.

Vale destacar que as obras seguirão pelos próximos meses chegando a outros bairros, atendendo a demandas históricas dos moradores.

AVENIDA MOTA NETO

Recentemente, a Prefeitura de Mossoró concluiu a pavimentação asfáltica da avenida Mota Neto, localizada no bairro Aeroporto, uma importante via pública que registra diariamente intenso tráfego de veículos.

A obra de asfaltamento na avenida compreende uma extensão de 1,8 km, numa região comercial e residencial.

A obra possibilitará a interligação de bairros, beneficiando toda a região. Por exemplo, através dos investimentos realizados, o asfalto novo interligará a avenida Felipe Camarão a avenida João da Escóssia.