IR 2022: educador financeiro dá dicas para não cair na malha fina e sobre como usar a restituição

Eduardo Trigueiro, educador financeiro do Sicoob, separou algumas dicas para não cair na malha fina e usar de forma consciente valores restituídos, caso haja. A Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deve ser realizada até o dia 31 de maio. “A dica principal é se antecipar. É importante organizar ao longo do ano, sendo em pasta ou planilha, todos os comprovantes que são necessários na hora da declaração”, explica Eduardo.