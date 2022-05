Bairro Santo Antônio recebe pavimentação asfáltica do programa “Asfalto do bairro”

Ruas e avenidas da cidade de Mossoró seguem sendo transformadas a partir dos investimentos realizados pela gestão municipal com o programa “Asfalto no Bairro”. Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Mossoró avançou com as obras de pavimentação asfáltica, chegando ao bairro Santo Antônio, zona Norte da cidade.



Da calçada da escola onde trabalha o servidor público Sílvio Santos acompanhou com satisfação o andamento da obra de pavimentação asfáltica. “É muito importante ter essa avenida asfaltada, pois estava precisando muito. Vai melhorar tudo para nós. Vai ser bom para o pedestre, ciclista e motorista. Aproveito para agradecer a Prefeitura de Mossoró por esse trabalho que aqui está sendo feito”, disse.

A rua Nicácia da Costa Araújo é uma das ruas contempladas nesta fase no bairro. “É a Prefeitura de Mossoró com o programa “Asfalto no Bairro” em todas as regiões da cidade. Estamos realizando um trabalho grandioso nesta importante avenida. São 4.500 metros de pavimentação asfáltica. Isso tudo vai proporcionar uma série de benefícios não só para os moradores deste bairro, mas para a população de toda a região”, frisou Rodrigo Lima, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).



“Estamos chegando com o asfalto em um bairro muito popular, chegando ao grande Santo Antônio. Por muitos anos, a população pedia e esperava pelo asfalto que antigamente só contemplava os bairros da região central da cidade. Nesta primeira etapa, estaremos investindo aqui mais de 2 milhões e 200 mil reais asfaltando grandes ruas e avenidas. Por exemplo, uma rua de acesso a outros bairros e conjuntos, com escolas, creches, unidade básica de saúde, comércio”, destacou o prefeito Allyson Bezerra durante vistoria às obras na tarde de hoje.

O senhor Jailton Cabral acompanhou de perto os trabalhos das equipes do programa de asfalto da Prefeitura de Mossoró e destacou a relevância da obra. “É muito essencial esse serviço, pois vai beneficiar muita gente. Para mim está sendo um bom serviço”, opinou o morador.



As obras trazem benefícios diretos à população, valorizando as residências e estabelecimentos comerciais, fomentando o desenvolvimento da região. “Nós vamos chegar a outras vias aqui do Santo Antônio, seguindo para outros bairros da região como Barrocas, Paredões e Bom Jardim. É o maior investimento em asfaltamento de ruas e avenidas da história de Mossoró. Somente neste ano, nós vamos investir mais de 23 milhões de reais”, explicou Allyson Bezerra.