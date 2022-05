Pagamento dos servidores efetivos de Grossos já está nas contas

A Prefeitura de Grossos informou nesta sexta-feira (29/04), que o salário dos servidores efetivos já está nas contas. A medida segue uma política de valorização do funcionalismo municipal que tem sido efetivada desde o início da gestão de forma ininterrupta.

Pelo décimo sexto mês consecutivo, a gestão Cinthia Sonale tem garantido o pagamento dos efetivos dentro do mês trabalhado. Neste mês de abril, serão destinados à folha de pagamento recursos da ordem de R$700 mil que irão aquecer a economia do município.

Além de pagar em dia, a prefeita está honrando compromissos assumidos com diversas categorias de servidores, como é o caso do Piso Nacional do Magistério, que ficou acordado em 35%, 24 ultrapassando o percentual estabelecido pelo Governo Federal para o ano de 2022. A prefeitura concedeu 7,88% neste mês, totalizando só esse ano, um reajuste de 22% para a classe.

O reajuste foi discutido com a categoria e será efetivado em parcelas. A decisão foi acatada por unanimidade e agradou a classe educacional que viu de forma muito positiva, o interesse da gestão em buscar o diálogo com os professores para definir a melhor maneira de implementar o Piso sem comprometer o orçamento municipal.

"Nossa gestão tem sido pautada sempre pelo compromisso com o funcionalismo e o respeito acima de tudo. O Piso é uma garantia legal e nossa equipe tem feito um excelente trabalho para possibilitar este direito aos nossos professores. A gestão prioriza a educação e esta é apenas mais uma de nossas ações no sentido de valorizar ainda mais o setor educacional do município sempre com muita transparência, diálogo e responsabilidade.", disse a prefeita Cinthia que também está concedendo reajuste salarial de 28% aos Agentes de Endemias e Agentes de Saúde.

Em março deste ano ambas as categorias estiveram reunidas com a prefeita e integrantes do governo onde foram ouvidas diversas pautas com reivindicações, dentre elas o reajuste salarial. Tão logo a demanda foi apresentada, a prefeita já determinou o estudo de impacto econômico e a viabilidade orçamentária, trabalho este que permitiu já agora em abril a implementação do reajuste nos contracheques dos servidores.

"Os agentes de endemias e de saúde desempenham um importante serviço à população e reconhecemos o valor destes profissionais. Havia uma defasagem salarial e nos sensibilizamos com essa questão, e felizmente estamos conseguindo cumprir mais um compromisso com nossos servidores”, destacou a chefe do executivo.