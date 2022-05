Mais de 600 vão as ruas por mais consciência no trânsito em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), realizou na manhã deste domingo (1º) passeio ciclístico. O evento abriu oficialmente a campanha Maio Amarelo no município.

Os mais de 600 inscritos percorreram os quase 15 quilômetros do percurso que passou por várias avenidas e ruas da cidade. Ele teve largada e chegada ao lado do antigo Fórum Municipal, no Corredor Cultural, avenida Rio Branco, Centro de Mossoró.

A campanha em Mossoró tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do trânsito seguro. Neste ano, o tema do Maio Amarelo é “Juntos Salvamos Vida”. Todos os participantes inscritos e que completarem a prova receberam medalhas.

“Foi um sucesso essa edição do passeio ciclístico. Tivemos mais de 630 pessoas inscritas neste evento que marcou a abertura oficial da campanha no nosso município. Esse mês é diferente para o transito. Esse movimento ocorre em todo o mundo para conscientizar e chamar a atenção da população para o alto índice de acidentes e vítimas no trânsito”, destacou o titular da SESDEM, Cledinilson Morais.





O prefeito Allyson Bezerra participou do passeio ciclístico e destacou a importância da conscientização no trânsito e o apoio da Prefeitura de Mossoró na campanha que visa conscientizar sobre o trânsito. “Olha é uma programação importantíssima. A gente entende que ações como essa devem sempre serem incentivadas pelo poder público. Estar no transito é fazer parte de um sistema e ter atenção redobrada. Tem de ter respeito com quem estar participando, seja o pedestre, ciclista. Ações de condutores no transito impactam diretamente a vidade de outras pessoas”, ressaltou o chefe do executivo mossoroense.

Os ciclistas Júnior e Israeli Gomes aproveitaram o passeio. O casal destacou a importância da campanha e também a prática da modalidade no município. Os dois praticam o esporte há pelo menos um ano

“É um momento muito importante para todos nós, principalmente para o ciclismo da nossa cidade. Todos nós que estamos participando hoje aqui estamos contribuindo para o Maio Amarelo. Eu acho muito importante essa ação. Achei muito boa a iniciativa da prefeitura em fazer esse evento incentivando a população na conscientização sobre a campanha”, disse Clementino Júnior. “A gente pratica o ciclismo há pouco mais de um ano e o benefício para os ciclistas. Andar de bicicleta é de fundamental importância para todos nós”, completou Israeli.





Praticante do ciclismo aproximadamente a cinco anos, Suely Gomes, também frisou a importância do passeio. “Fiquei muito feliz em participar do passeio ciclístico. É um momento muito importante para que as pessoas sejam conscientizadas a respeito dos riscos de acidentes no transito. Eu pedalo há mais de cinco anos e é uma coisa maravilhosa na minha vida”.

O diretor executivo de Trânsito da SESDEM, Luis Correia, explicou que a pasta municipal preparou um cronograma de atividades voltadas para a conscientização junto a população.

“A população participou e multiplicou essa informação que é tão importante que é relativa a segurança dos condutores. Teremos uma programação recheada com atividades voltadas para essa conscientização. Semanalmente teremos blitz educativas, palestras, momento com apoiadores em pontos estratégicos e também visitas em bares a noite falando sobre alcoolemia, entre outras ações, como participação no Viva Rio Branco e os praticantes de atividades físicas da João da Escóssia”.