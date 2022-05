Senador cobra votação pela Câmara do PL que visa reduzir o preço dos combustíveis

O PL 1472/2, aprovado no Senado em 10 de março, ainda não foi colocado na pauta da Câmara dos Deputados. De acordo com o senador Jean (PT-RN), sem a aprovação desse PL, a alteração da forma de cobrança do ICMS, o PLP 11/20, que já foi aprovado nas duas casas e seguiu para sanção presidencial, não surtirá efeito significativo.