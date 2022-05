Presidente em exercício, Pacheco diz que não há motivo para questionar as urnas

O presidente do Senado Federal e presidente em exercício do Brasil nesta sexta-feira (6), Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a lisura do processo eleitoral cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que não há motivo para questionar as urnas.

“Ainda que um questionamento, ainda que sem justa causa, sobre a lisura do processo eleitoral, é bom que se tenha a transparência sobre essa lisura do processo. Então, quanto a isso, é responsabilidade do TSE. Evidentemente que não cabe a nenhuma entidade privada ou outra instituição a participação na contagem e recontagem de votos, porque estão é o papel da justiça eleitoral”, pontuou Pacheco.

Na quinta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que combinou com seu partido a contratação de uma empresa para fazer uma auditoria nas eleições, voltando a questionar a lisura do processo eleitoral.

Durante a coletiva desta sexta, Pacheco destacou que o “processo de apuração em si não cabe a mais ninguém a não ser a Justiça Eleitoral”, adicionando que “a sociedade tem que ter plena confiança que temos um sistema que vem funcionando ao longo do tempo. Não há motivo razoável ou justa causa para se questionar a higidez [funcionamento correto] das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro”.

O senador ainda afirmou que o caminho para “solucionar os problemas” é a harmonia entre os poderes e que a votação pelo sistema eletrônico está assegurada.