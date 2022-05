Prefeitura entrega praça renovada e equipada no bairro Barrocas

"Achei muito bonito, ficou muito legal. Tá muito organizado, é uma diversão a mais pra gente", diz Artesã Andreia Bernardo. O prefeito Allyson Bezerra disse que espera entregar as praças do Abolição III e do Abolição IV nos próximos dias, assim como autorizar vários outros grandes investimentos, como o início da reforma e ampliação da Cobal

A Praça Dermival Pedro da Silva, localizada no bairro Barrocas, foi integralmente estruturada e equipada, atendendo às necessidades da população. A Prefeitura de Mossoró, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), entregou o equipamento neste sábado (7). O espaço vai atender a população do bairro Barrocas e adjacências.

A artesã Andréia Bernardo aproveitou a entrega do espaço e trouxe seus três filhos para conhecer a nova praça do bairro. As crianças não perderam a oportunidade e se divertiram nos variados equipamentos da primeira idade instalados na praça. A moradora agradeceu à Prefeitura de Mossoró pela nova área de convívio coletivo.





“Achei muito bonito, ficou muito legal. Tá muito organizado, é uma diversão a mais pra gente. A Prefeitura está de parabéns pela iniciativa, de ter feito a reconstrução da praça, pois ela estava sem vida. Agora deu uma nova vida, uma nova cara para o setor”, celebrou.

O chefe do Poder Executivo, Allyson Bezerra, participou da cerimônia de entrega do novo equipamento. O gestor destaca que a praça foi pensada minuciosamente para atender a toda população. “Investimento importantíssimo em esporte e lazer. É um investimento que o município faz diretamente a comunidade que há muitos anos aguardava por essa obra. O conjunto Freitas Nobre, na grande Barrocas, está recebendo hoje uma quadra com alambrado completo, com telas em toda sua estrutura. Uma praça totalmente acessível para que todos tenham acesso”, disse.

Aos 73 de idade, Lindalva Maria já começou a utilizar o passeio da praça para realizar caminhadas. A aposentada já se prepara para usufruir dos outros espaços nos próximos dias. “Já estou caminhando e segunda-feira já vou começar a fazer ginástica. Gostei demais, amei, a praça está muito chique, linda”, disse.





Com investimento de quase R$ 560 mil, o novo espaço com 4.366m² de área construída é mais uma alternativa para o convívio social de famílias e amigos. Os serviços de infraestrutura contemplaram a substituição de todo alambrado da quadra esportiva, adição da academia da primeira e terceira idade. Além da substituição dos bancos da praça, e troca dos postes de iluminação, trazendo tecnologia LED para o espaço. O piso para passeio foi totalmente adequado, seguindo as normas de acessibilidade.

Secretário de Infraestrutura, Rodrigo Lima menciona que também houve a reforma do quiosque da praça, contemplando a estruturação dos banheiros, substituição do telhado, revisão da instalação elétrica, pintura das fachadas externas e pintura metálica.

“A Prefeitura está sempre se preocupando com a população. Reformamos toda a praça, trazendo uma qualidade muito melhor para a população. O quiosque foi totalmente estruturado, com uma série de serviços. Um equipamento arborizado, com toda iluminação LED acessibilidade, um local extremamente adequado para que a população use da melhor forma”, concluiu.