Taxistas e motoristas de aplicativos passarão por capacitação para o MCJ 2022

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), vai desenvolver o projeto CAPACITA destinado a taxistas e motoristas de aplicativos que atuam no município de Mossoró.



O projeto tem como objetivo disponibilizar aos trabalhadores do setor técnicas de atendimento, informações sobre o setor turístico do município e região, eventos e opções de lazer. A iniciativa visa atender a demanda de turistas já prevista para o Mossoró Cidade Junina 2022.



As oficinas do projeto “CAPACITA” irão acontecer nos dias 16, 17 e 23 deste mês no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). No dia 16 o tema será: O Novo Jeito de Atender o Cliente, que será ministrado em dois horários: 14h e 18h.



No dia 17, o tema será: Como entender, atender e encantar seus clientes. A oficina também será ministrada em dois horários, às 14h e às 18h. E no último dia de treinamento (23) o tema será: Estratégias de atendimento para fidelizar seus clientes.



A Prefeitura de Mossoró está disponibilizando 85 vagas e os interessados em participar das oficinas de capacitação podem se inscrever através do link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cYIpl9cbxUqTW4it3vY2zOGOSsily01NukMj__L0L-1UQ1VMR0dZMVlGUlFXV0VFTEgxWERMSE80Qi4u.