Mais 10 ruas do Aeroporto II são contempladas pelo programa “Mais Calçamento”

Os investimentos da Prefeitura de Mossoró em infraestrutura chegam às localidades mais distantes da região central para transformar cenários e melhorar a qualidade de vida da população.

No bairro Aeroporto II, por exemplo, a gestão municipal iniciou obras de pavimentação que vão contemplar nesta fase mais de 10 ruas.

Nesta terça-feira (10), a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) chegou com o programa “Mais Calçamento” na rua José Galdino Cavalcante. Os buracos sairão de cena; a lama e a poeira vão dar lugar ao pavimento.

Há mais de duas décadas os moradores aguardavam a realização da tão sonhada obra. “Aqui na época de chuva o sofrimento é grande, pois faz 24 anos que a gente mora aqui e nunca teve pavimentação. Então, agora com a obra tudo vai melhorar”, comentou a moradora Cleonice Félix.

“Nós estamos com o programa 'Mais Calçamento' chegando a ruas e avenidas de bairros que historicamente foram esquecidos pelo poder público. Agora, estamos chegando com a pavimentação no bairro Aeroporto II, nesta etapa, com mais de 10 ruas contempladas com investimentos da Prefeitura de Mossoró. A população vai sair da lama e poeira para uma rua pavimentada, beneficiando o trânsito, o comércio, as residências, a mobilidade urbana e toda a população”, destacou o prefeito Allyson Bezerra em visita às obras no final da tarde desta terça.

As obras são monitoradas de perto pelas equipes de engenheiros do município. “A Prefeitura está chegando no grande Aeroporto com mais uma obra. Aqui estamos trazendo pavimentação e mobilidade urbana para os moradores. Vamos realizar melhorias em drenagem urbana, acessibilidade, nas calçadas, melhorando a vida das pessoas”, elencou Josenildo Gomes, diretor de pavimentação.

Os moradores acreditam que a partir do calçamento velhos problemas enfrentados cotidianamente serão resolvidos.

“Eu acho muito importante essa obra, porque melhora tudo. Vai acabar com a água empoçada, lama, mosquitos. Então, estamos felizes porque faz muitos anos que aguardamos a pavimentação e finalmente a obra está sendo realizada”, disse Adrienny Carla, moradora do bairro.

“Agora com a pavimentação ficará melhor para eu passar com a minha bicicleta, porque antes era muita lama e buracos”, contou o morador Vinícius Samuel que comemora o calçamento chegando a sua rua.

O chefe do Poder Executivo mossoroense destacou a importância dos investimentos realizados no município.

“São recursos do povo Mossoró sendo investidos em asfalto, pavimentação, praças construídas e reformadas. É o dinheiro do nosso povo sendo bem utilizado, aplicado. Cada real investido retorna em benefícios para a população mossoroense”, finalizou Allyson Bezerra.