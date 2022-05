Comunidade do Córrego em Grossos recebe extensão de abastecimento de água

A comunidade de Córrego, zona rural do município de Grossos, recebeu na manhã desta segunda-feira (09), melhorias na oferta de água, com a instalação de 264 metros de extensão da rede de abastecimento para beneficiar 10 famílias.

A ampliação da oferta de água foi uma indicação da vereadora Dorinha do Córrego (PSC) à prefeita Cinthia Sonale junto ao deputado Souza (PSB). Em 2021, a prefeita esteve em Natal acompanhada de Souza para uma audiência com a Governadora Fátima Bezerra, entre as pautas reivindicadas estava a extensão da rede para a comunidade.

“Mais uma indicação do nosso mandato atendida pela prefeita. Quero agradecer a Cinthia Sonale por mais uma vez ter atendido um pedido não só meu, mas de toda comunidade, agradecer também ao deputado Souza que também nos ajudou a realizar essa obra, e em nome da comunidade do Córrego eu agradeço”, disse a vereadora Dorinha.

O aposentado Aelson, Quirino, morador do Córrego relata que a extensão da água vai trazer benefícios para a comunidade, “Muito grato a vereador Dorinha, que quando a gente precisa ela sempre dá o suporte, agradecer a prefeita Cinthia que nessa nova gestão está trabalhando muito, fazendo que outros não fizeram e daqui pra frente é só benção”, relata.

Segundo a prefeita Cinthia Sonale, o serviço de extensão vai fornecer água direto da rede, o que beneficiará os moradores que não tinham como manter reservas.

“A rede de extensão foi uma reivindicação nossa, minha e do deputado Souza, solicitada a governadora através da Caern, na última audiência que tivemos com ela em Natal. Solicitamos tanto para a comunidade do Córrego, quanto para a comunidade de Areias Alvas, que inclusive em Areias Alvas, o serviço já foi concluído, foram 600 metros de extensão que já está levando água para os moradores, agora estamos concluindo no Córrego, alí na entrada da comunidade para 10 famílias que não tinham acesso a água, isso nos deixa muito feliz por poder levar água a quem precisa”, comemorou Cinthia.

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), até o final dessa semana o serviço deve estar concluído e a água já poderá ser distribuída aos moradores.