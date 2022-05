Terceira turma de GCMs inicia curso de formação para concessão do porte de arma

Ao todo, 6 turmas com 40 alunos, cada, passarão pela formação. O curso é composto por aulas teóricas e práticas com 160 horas. Sendo 56 horas de aulas teóricas e 104 horas de prática. “Na teoria, os guardas têm aulas de legislação aplicada, primeiros socorros, manutenção de 1º escalão em armamento institucional e fundamentos do tiro”, detalhou Ranielison. instrutor de tiro da Guarda Civil Municipal.