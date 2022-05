ABG Mineração confirma instalação em Mossoró, gerando mil empregos

“A ABG Mineração é um dos mais importantes grupos cimenteiros do mundo, atuando em vários países e está sediada na Espanha, em Valência. A Sinoma faz parte de um conglomerado chinês, sediado em Changai, que atua na indústria mecânica pesada, engenharia e produção de pás eólicas em fiberglass. Ambos são parceiros na cimenteira da ABG Mineração e poderão desencadear outros investimentos na cidade, inclusive na área de energias renováveis", explica o secretário Franklin Figueira ao lado do prefeito Allyson Bezerra no Palácio da Resistência

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, recebeu na tarde dessa sexta-feira (13), no Salão dos Grande Atos, empresários da ABG Mineração, integrantes de grupo que vai instalar uma fábrica de cimento em Mossoró.

“Nós recebemos a ABG Mineração, que está investindo no município de Mossoró na construção de uma nova e moderna fábrica de cimento que vai gerar mais de 1.000 empregos no setor cimentício. Mossoró tem uma característica muito especial, temos aqui calcário e argila com qualidade e em abundância. E o nosso calcário possui um baixo teor de impurezas, ou seja, um calcário que propicia utilizarmos na produção do clínquer e posteriormente cimento. É uma expectativa muito forte que, nos próximos meses, já comece o trabalho de construção da indústria, que, posteriormente, vai estar recebendo diversos profissionais de Mossoró para trabalhar”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.





Jairo Abud, Diretor Executivo da empresa ABG Mineração, afirmou que os investidores ficaram muito impressionados com o potencial de Mossoró. “Nós estamos nos instalando no município e também trouxemos investidores para possíveis ampliações de negócios dentro da cidade. Esses investidores ficaram bastante impressionados com o município. Mossoró oferece principalmente na área de energia, muitas oportunidades e, por isso, esses investidores vieram conhecer pessoalmente a cidade”, declarou.

O representante da Sinoma Brasil, Wang Long, destacou que “a Sinoma tem um projeto aqui na cidade juntamente com o grupo SEDU e nós viemos até Mossoró para investigarmos esse projeto e na sequência tivemos hoje a reunião com o prefeito, justamente para discutir o possível desenvolvimento da iniciativa e as possibilidades que a cidade oferece na área de energia”, frisou.

Na quarta-feira (12), o titular da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Franklin Filgueira esteve em uma reunião técnica com os empresários repassando informações e dados da economia da cidade. Essa reunião também contou com a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (ACIM), Nilson Brasil e do diretor da PROEX Engenharia LTDA, Paulo Coelho.

“A ABG Mineração é um dos mais importantes grupos cimenteiros do mundo, atuando em vários países e está sediada na Espanha, em Valência. A Sinoma faz parte de um conglomerado chinês, sediado em Changai, que atua na indústria mecânica pesada, engenharia e produção de pás eólicas em fiberglass. Ambos são parceiros na cimenteira da ABG Mineração e poderão desencadear outros investimentos na cidade, inclusive na área de energias renováveis. A Prefeitura de Mossoró, através da SEDINT, recebe os empreendedores e dá todo apoio institucional, técnico e informacional, de modo a garantir o melhor ambiente de negócios para que se viabilizem todos os investimentos que aproveitem o potencial do município, zonas rurais e perímetro urbano, a mão-de-obra e os fornecedores locais”, disse Franklin Filgueira.