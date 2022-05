Deputada Isolda propõe Programa de Combate à violência LGBTI+ no RN

O dia 17 de maio é marcado como uma data de luta pelo fim da violência contra pessoas LGBTI +. A deputada Isolda Dantas (PT) reconhece esse desafio e, com o objetivo de contribuir com direitos e proteção, propõe um Programa de Combate à LGBTIfobia no RN.

“O Brasil é um dos países onde LGBTIs mais morrem somente por serem quem são e nós parlamentares precisamos falar sobre isso, combater essa realidade com políticas afirmativas e de proteção também. Nos últimos dias perdemos Eliel, Bruno, Hadirson em Mossoró, Estefani em Natal. O RN precisa reagir”.

Pensando nisso, o "Programa Estadual de Combate à Violência e à Discriminação à LGBTIFOBIA - RN SEM LGBTIFOBIA” busca garantir políticas que promovam a igualdade de oportunidade, capacitação na abordagem, oportunidades de trabalho à população LGBTI, atendimento diferenciado em delegacias mediante algum registro de ocorrência de violência e enfrentamento à discriminação.

Esta não é a primeira ação do mandato de Isolda relacionada à pauta LGBTI. A deputada estadual é autora das leis que criou o Conselho Estadual LGBTI e o Dia de Combate à LGBTIfobia. Os dois projetos, já sancionados, são instrumentos de fortalecimento das políticas de inclusão e diversidade no Rio Grande do Norte.

A deputada também construiu junto da vereadora Brisa, trabalhadores da saúde e organizações LGBTI, o projeto de lei sobre a Política de Saúde Integral da População LGBTI, que está em tramitação na ALRN.