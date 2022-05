Marleide conversa com com o senador Jean por mais recursos para Mossoró

A vereadora Marleide Cunha quer reforço do senador Jean no apoio ao cidadão mais humilde, em especial através da educação (área de sua atuação), na saúde, no meio ambiente e pensa na geração de empregos para a região de Mossoró. O senador sinalizou positivo para levar as ideias à frente através dos dois mandatos, o dele e o dela