Áreas de conflito no trânsito em Mossoró recebem ações dentro do Maio Amarelo

Criar meios de promover um trânsito mais seguro para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres faz parte de um projeto-piloto que está sendo posto em prática pela Prefeitura de Mossoró através da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM). A iniciativa visa promover mudanças em vias e trechos considerados áreas de conflito no trânsito.



Uma das áreas que vem sendo alvo de muitas reclamações e ocorrências de acidentes de trânsito, cruzamento da avenida Diocesana e rua Dr. João Marcelino, está recebendo atenção especial. Segundo o diretor executivo de Mobilidade Urbana da Sesdem, Luís Correia, a ação no trecho incluirá sinalização, orientação e fiscalização.



Luís Correia reforça que esse foi o primeiro trecho a receber o projeto-piloto de reorganização do tráfego de veículos em área de conflito e que muitos outros pontos ainda receberão assistência dentro desse projeto. O diretor executivo de Mobilidade Urbana destaca também que as ações que estão acontecendo no cruzamento da rua Dr. João Marcelino com a avenida Diocesana foram reivindicadas e que a própria população pode solicitar o serviço. “Dentro desse projeto, as ações serão desenvolvidas nos pontos onde existem conflitos no trânsito, principalmente em frente a escolas. E os diretores das unidades de ensino que verificarem a necessidade de ações podem entrar em contato com a SESDEM para solicitar os serviços”, ressaltou.



O projeto de organização do tráfego de veículos em locais de conflito está sendo posto em prática dentro da campanha “Maio Amarelo”, que tem como tema neste ano: "Juntos Salvamos Vidas". Outras ações como blitze educativas e palestras também estão dentro da programação que se estenderá até o final deste mês.