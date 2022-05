Projeto de Mobilidade nas escolas orienta alunos sobre segurança no transito

A prefeitura de Mossoró realiza desde a última segunda-feira (16) o projeto-piloto Mobilidade nas Escolas, com o objetivo de evitar congestionamentos e dar maior fluidez ao transito durante a travessia de pedestres próximo as escolas.

Na manhã desta quarta-feira (18), a ação aconteceu no cruzamento da avenida Diocesana e rua Dr. João Marcelino, em frente ao Colégio Diocesano. As equipes da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) promoveram mudanças nos trechos considerados áreas de conflito no trânsito e os alunos, fizeram o papel de multiplicadores sobre orientações de segurança.



“No cruzamento da Diocesana com a rua João Marcelino, nós criamos uma área de embarque e desembarque programado, das 06:30h as 07:30h, de 11h ás 13h e 16:30h até as 18h, durante esses horários, só é possível a permanência para embarque e desembarque de passageiros”, frisou diretor executivo de Mobilidade Luis Correia.

Segundo Luis Correia, no trecho também foram implantados alguns cones para os condutores que tinham dificuldades com as conversões de acesso e saída dos estacionamentos da escola.

Outro aspecto importante do projeto, é a formação de um apoiador de trânsito. Um funcionário da escola passará por um treinamento com a equipe da Sesdem, e se tornará um aliado para orientar os condutores na travessia de faixa de pedestre tornando o local mais seguro.

“O apoiador de trânsito vai ser um orientador, ele vai receber treinamento pra fazer orientação e também vai auxiliar na travessia de faixa de pedestre tornando o transito no local mais seguro”, disse.

Ainda de acordo com Luís Correia, as escolas interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito e solicitar as atividades do projeto.