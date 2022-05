Braço direito de Dix Huit diz que Allyson vai terminar sendo eleito governador

O ex-vereador Cecéu, braço direito do ex-prefeito, deputado e senador Dix Huit Rosado, conta que entrou na Prefeitura de Mossoró em 1973, tendo encontrado sete meses de salários atrasados, uma caçamba e uma carroça para fazer a limpeza pública da cidade. Disse que Dix Huit comprou frota de carros, botou salários em dia, fez o AFIM, usina de asfalto, construiu escolas, a cobal, ruas, aterrou a Lagoa do Mato, os canais no Rio Mossoró, fez o Cemitério Novo, entre dezenas de outras obras de alto interesse do povo de Mossoró e denunciou que as pessoas foram enganadas sobre Rosalba. Segundo ele, para aprovar a Taxa de Iluminação Pública, Rosalba ofereceu R$ 30 mil para cada vereador que votasse no projeto, que terminou aprovado. Conheça um pouco da história deste paraibano que não costuma levar desaforo para casa.

Quando assumiu a Prefeitura Municipal de Mossoró, no ano de 1973, o então prefeito Dix Huit Rosado, encontrou apenas uma caçamba e uma carroça para fazer a coleta de lixo e os servidores reclamando sete meses de salários atrasados.



“Dix Huit colocou o salário dos servidores em dia e comprou uma frota de carros e máquinas para a Prefeitura de Mossoró. Desceu a presidente Dutra, com muita gente vendo aquela fila de carros”, narra Antônio Sobrinho de Oliveira, Cecéu, de 75 anos, braço direito do então prefeito.

Como isto foi possível? Cecéu disse que Dix Huit Rosado (que foi médico, deputado, senador e prefeito) era e extremamente honesto e justo com as pessoas. Tudo se referisse a estruturação de Mossoró, para bem das pessoas, ele dava um jeito e fazia.

O MOSSORÓ HOJE encontrou o paraibano Ceceu, que foi vereador de Mossoró a pedido do então prefeito Dix Huit Rosado em seu último mandato (1993/1996), sentado num banquinho em frente ao Hospital Maternidade Almeida Castro.

Cecéu é um homem de poucas palavras. Fala com quem fala com ele. Vai e volta ao trabalho numa bicicleta das antigas, sempre vestindo uma camisa de mangas longas e chapéu de massa. É servidor público aposentado. Fiz o meu dever como servidor público.





Ao MH, ele disse que começou a trabalhar com Dix Huit em 1966, numa fazenda em Governador Dix Huit Rosado. Naquela época, Dix Huit tinha 4.200 cabeças de gado e ele era responsável por fazer o queijo na fazenda. Era queijeiro e também tangia o gado.

Dix Huit Rosado viu em Cecéu um homem de extrema confiança, ao ponto de no dia que teve que tomar partido entre o filho (Mário Rosado) e Cecéu, optou pelo último. Cecéu ficou com o amigo Dix Huit Rosado até 22 de outubro de 1996, quando ele faleceu. Inclusive vai questão de frisar, que não era motorista ou segurança de Dix Huit. Na verdade, assegura que era apenas um amigo de alta confiança.

“Entremos juntos na Prefeitura de Mossoró em 1973”, conta Cecéu, que passou a ser o correspondente ao cargo de secretário de infraestrutura atual. Conta que fez a Cobal, a Leste Oeste, o AFIM, o Cemitério Novo, a Usina de Asfalto, praças, construiu as principais escolas, ruas asfaltou ruas, aterrou a Lagoa do Mato, fez os braços no rio Apodi/Mossoró para não alagar o centro, entre dezenas de outras obras estruturantes.

“Se tivesse dois Cecéu em Mossoró, teria construído duas Mossoró”. Esta é uma das frases que Dix Huit costumava dizer de público. A outra que ficou muito conhecida é com relação aos vereadores, os quais ele fazia questão de chama-los de “caríssimos vereadores”.

Sobre o Cemitério Novo, Ceceu conta que quando Dix Huit percebeu a situação do Cemitério São Sebastião, já lotado, decidiu fazer um novo. “Vou fazer minha casa aqui”, foi a frase que ele disse quando me autorizou a começar a obra, conta Ceceu ao MH. Dix Huit Rosado veio a falecer em outubro de 1996 e foi sepultado no campo santo que construiu.

Um dia retornando das obras do Cemitério Novo, Ceceu disse que Dix Huit pagou o carro na região da Lagoa do Mato, lavou as mãos na lagoa e pediu para Cecéu aterrá-la. “Comecei naquele mesmo dia o trabalho”, conta Cecéu, lamentando que após isto não fizeram as obras de drenagem, na medida que o bairro foi crescendo. "Hoje lá tá tudo povoado", diz.

“Todos os colégios grandes em Mossoró foram feitos por mim. Toda obra grande, e não foram poucas, passaram por mim”, conta Cecéu, mostrando orgulhoso que empregava 395 servidores, todos com carteira assinada e nunca deixou salário atrasar.

Cecéu disse que no final dos anos oitenta, Dix Huit Rosado apoiou Rosalba Ciarlini para dá continuidade ao seu trabalho na Prefeitura. Mas, um mês após assumir o governo municipal, Rosalba Ciarlini se quer o recebeu na sede do Palácio da Resistência. Mandou marcar uma reunião para o mês seguinte. Isto foi entendido como uma traição politica por parte de Rosalba.

“Dix Huit passou 2 horas falando no rádio e na eleição seguinte derrotou Rosalba. Ganhamos a campanha de 1992 com 4.663 votos. Foi a campanha mais difícil que Dix Huit enfrentou. A Gazeta dizia todo dia que Dix Huit e Cecéu perdiam a campanha”, mas ganhamos.

Sobre as gestões de Rosalba, Ceceu conta que não foram como as pessoas ficaram sabendo. Era uma coisa e divulgaram outra. Na verdade, tem muita sujeira que ficou escondida. Segundo Cecéu, cada vereador que aprovou a taxa de iluminação pública, recebeu R$ 30 mil de Rosalba para aprovar. "Agora lá não tem a assinatura de Cecéu", diz.





Sobre a convivência com Mário Rosado, filho do prefeito Dix Huit Rosado: “Nós somos intrigados até hoje, porque ele não presta. Ele não tem caráter e gosta de difamar as pessoas e acha que é mais do que todo mundo”, explica o ex-vereador.





Sobre a recuperação da Leste Oeste, Cecéu disse que, além de recuperá-la, o Governo do Estado devia fazer uma nova Leste Oeste, interligando a BR 110 a BR 304, para melhorar o que ele chamou de vai e vem de gente para o trabalho.



Este projeto o prefeito Allyson Bezerra conseguiu os recursos do Governo Federal na ordem de R$ 44 milhões e anunciou que até o final de 2022 as obras serão iniciadas.

Sobre o atual gestor em Mossoró, disse que vê nele (Allyson Berra) um homem trabalhador, que “tá procurando trabalhar muito, sincero e correto com as coisas dele. E dá maneira que ele vai, se ele continuar, pode chegar a ser governador do Rio Grande do Norte”, diz.





Porém, igual ao perfil de Dix Huit Rosado, Cecéu assegurou que existe poucos no País. Para finalizar, Cecéu deixou bem claro que não aceita sair mais candidato, não quer nem conversa. Disse que só aceitou ser vereador, porque Dix Huit mandou, para ele ver como era.

A exemplo de Dix Huit Rosado, Allyson Bezerra quando assumiu a Prefeitura de Mossoró encontrou um rombo de quase 1 bilhão, problemas estruturais em praticamente todos os seguimentos de serviços essenciais, com destaque para saúde, educação e infra-estrutura.

Já colocou os salários em dia, está pagando as dívidas e administrando os problemas estruturais com o que tem em mãos. Ao Mossoró, Allyson Bezerra diz que montou uma equipe técnica, responsável e que não está medindo esforços para superar os problemas e colocar o município de volta nos trilhos do crescimento social e econômico.