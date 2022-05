Sesap investiga caso de hepatite aguda misteriosa em criança internada em Mossoró

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) do Rio Grande do Norte informou por meio de Nota que notificou um caso em investigação da hepatite aguda de origem ainda desconhecida em criança, com características semelhantes aos relatados em diversos locais do mundo. O caso foi registrado em Mossoró.



A situação é acompanhada pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde da Sesap.



"É importante reforçar junto à população a importância de estar atenta aos sinais como: sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia e vômitos, e icterícia (quando a pele e a parte branca dos olhos ficam amareladas). Quando forem identificados tais sintomas, procurar imediatamente assistência médica", disse a Nota.



A Sesap ressalta que é necessária a manutenção da tranquilidade, das medidas de prevenção e higiene, assim como a atenção permanente com os sinais da doença.

No dia 5 de abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada pela primeira vez sobre 10 casos de hepatite aguda grave de causa desconhecida em crianças pequenas, sem doenças prévias. Os primeiros casos foram identificados na Escócia.



Na terça-feira (10), a OMS atualizou os números: até agora foram registrados 348 casos prováveis desta hepatite misteriosa. Segundo a organização, foram notificados casos em 20 países, com 70 casos adicionais de outros 13 países que estão pendentes de classificação, à espera da conclusão dos testes. No Brasil, pelo menos 16 casos são investigados.