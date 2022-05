Governo do RN adianta pagamento da última folha em atraso do funcionalismo estadual. O pagamento, referente a folha de dezembro de 2018, estava previsto para o dia 31 de maio. No entanto, a SEPLAN depositou, nesta segunda-feira (23), R$ 109,68 milhões no Banco do Brasil, para quitação do débito. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra no final da tarde. "É um dia histórico para nós. Eu disse que não sossegaria um só minuto enquanto não quitasse cada centavo da dívida do Estado com os servidores”, disse a governadora.

A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN) depositou, nesta segunda-feira (23), R$ 109,68 milhões no Banco do Brasil, antecipando a última parcela das quatro folhas de salários deixadas pela administração anterior, cujo pagamento estava previsto para o dia 31. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra no final da tarde.

O pagamento é referente a folha salarial de dezembro de 2018. 65% dos servidores que estavam com o salário atrasado, com vencimentos de até R$ 3.500,00 líquido, já haviam recebido o pagamento no final de janeiro.

Outra parcela foi paga no mês de março, ficando o restante para o final deste mês de maio, cujo adiantamento foi realizado hoje.

"É um dia histórico para nós. Eu disse que não sossegaria um só minuto enquanto não quitasse cada centavo da dívida do Estado com os servidores. Eu sei o quanto os servidores sofreram. Imagine o que era viver sem saber quando iria receber os seus salários. Além de quitar a dívida, estamos cumprindo também o compromisso de nunca atrasar o pagamento de salário”, disse a governadora.

Ao assumir a gestão, em janeiro de 2019, a governadora Fátima Bezerra encontrou o Estado sem calendário de pagamento, com cerca de R$ 1 bilhão em salários atrasados e fuga de empresas, mas conseguiu colocar todos os salários em dia, valorizando os servidores.

O secretário de Planejamento e das Finanças, Aldemir Freire, explicou que o pagamento “dessa dívida gigantesca” foi possível graças ao saneamento das finanças feito pelo governo do Estado, através de uma política de controle dos gastos e aumento da arrecadação.

"O Rio Grande do Norte gastou mais do que arrecadou de 2015 a 2018, e a partir de 2019 passou a gerar superávit orçamentário, isto é, passamos a arrecadar mais do que gastávamos, o que possibilitou o pagar R$ 1 bilhão das folhas salariais em atraso e quitar também o pagamento de fornecedores", afirmou o secretário.

"Como sempre tenho dito, isso não é milagre, nem mágica, mas gestão feita com planejamento, espírito público, compromisso, competência e respeito", completou a governadora.