“É um crime o que estão fazendo com a Petrobras! ", diz o senador Jean

Para o senador Jean Paul Prates, que é especialista em petróleo, gás natural e energias renováveis, o que o Governo Federal está fazendo com a Petrobras é crime.

“É um crime o que estão fazendo com a Petrobras! Falaram que tinham que vender refinarias, a malha de gasodutos e a rede de postos, porque a empresa estava quebrada…”.

“Mas, passados alguns meses, a empresa obteve lucros extraordinários e todo esse lucro foi distribuído para acionistas... Como explicar isto? Esses acionistas foram premiados com um bônus de liquidação total em 2021 e neste primeiro trimestre de 2022".





Em 2021, a Petrobras teve um lucro superior a R$ 106 bilhões e nos primeiros três meses de 2022, foram outros R$ 44 bilhões, recursos que foram entregues aos acionistas.

Na pior das hipóteses, 75% destes recursos deveriam ter sido reinvestidos na estrutura e ampliação da estatal brasileira, mas optaram por entregar ao capital externo.

“A expectativa é de continuar distribuindo esses dividendos ao longo desses anos. Caiu por terra todo argumento de que a Petrobras estava falida!”, acrescenta o senador Jean.

Sobre o preço dos combustíveis, o senador Jean diz que os atos do governo deixam bem claros que Bolsonaro em nenhum momento trabalhou para baixa-los. Fez o contrário.

“Bolsonaro mascara a questão dos combustíveis para fazer de conta aos eleitores que está trabalhando para baixar os preços. Não está, e nem quer fazer nada! A equipe econômica não quer usar as receitas extraordinárias com o petróleo alto para mitigar os preços internos”, diz.

O senador Jean acrescenta: “Não adianta trocar o presidente da Petrobras ou criar atrito com os governadores quando o problema está na mão do presidente da República. Ele se esconde do dever de mudar a política de Preço de Paridade de Importação (PPI)”.

E diz mais: “É um absurdo um país autossuficiente abrir mão desta vantagem estratégica em relação ao mercado global. Bolsonaro se exime de suas responsabilidades, simula ataques à Petrobras, diminui e desmoraliza a empresa”.

Para o senador Jean, “essa troca teatral traz danos irreparáveis à imagem da Petrobras, que enquanto isso tem seus ativos sendo vendidos, lucra sem méritos administrativos e distribui tudo a poucos acionistas preferenciais em detrimento da economia e do povo brasileiro”.