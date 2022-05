Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas para Mossoró e mais 71 municípios da região Oeste. O primeiro alerta de chuvas intensas, com classificação vermelha, de grande perigo vale para 44 municípios do Litoral do Rio Grande do Norte, além de cidades do estado da Paraíba. O segundo alerta do instituto, também de chuvas intensas com classificação laranja, de perigo, vale para outras 72 cidades potiguares, das regiões Central e Oeste, incluindo Mossoró. Para as cidades em alerta laranja, o Inmet apontou uma previsão de chuvas de 30 a 60 mm por hora, ou ainda de 50 a 100 mm por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. O aviso vale até às 10h do sábado (28).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, com classificação vermelha - de grande perigo - para 44 municípios do Litoral do Rio Grande do Norte, além de cidades do estado da Paraíba. O aviso vale das 10h desta sexta-feira (27) até às 10h do sábado (28).

O segundo alerta do instituto, também de chuvas intensas com classificação laranja - de perigo – vale para outras 72 cidades potiguares, das regiões Central e Oeste, incluindo Mossoró.

De acordo com a previsão o estado poderá ter chuvas com mais de 100 milímetros e ventos acima de 100 km por hora, de acordo com o órgão.

No alerta vermelho, o instituto apontou para possibilidade de chuvas com volume superior a 60 milímetros por hora ou mais que 100 mm por dia, além de ventos superiores a 100 km/h.

Também há "grande risco" de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e "grandes transtornos no transporte rodoviário", aponta o Inmet.

Para as cidades em alerta laranja, o Inmet apontou uma previsão de chuvas de 30 a 60 mm por hora, ou ainda de 50 a 100 mm por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h.

O instituto orientou que durante a chuva a população desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Também recomentou que, em caso de enxurrada ou enchente, as pessoas coloquem seus documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Em caso de situações de risco a população deve procurar a Defesa Civil pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193, em caso de perigo.