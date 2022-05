Presidente da ALRN requer ações em infraestrutura, segurança e abastecimento para região a Oeste

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), protocolou uma série de requerimentos que visam melhorias para as áreas de segurança pública, infraestrutura de transportes e segurança hídrica do município de Olho D’Água do Borges.

Na área da segurança pública o parlamentar solicitou uma reforma geral do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia do município localizado na região Oeste potiguar.

O local se apresenta em condições precárias e a recuperação da strutura é fundamental para promover uma melhor qualidade de trabalho à polícia no combate à criminalidade.

Com esse mesmo objetivo, o presidente da Assembleia solicitou ao Governo do RN o aumento do efetivo militar, bem como a disponibilidade de uma nova viatura policial para a cidade.

Outra demanda da população que foi objeto de requerimento do deputado ao Governo do Estado foi o recapeamento asfáltico da RN-117, no trecho que liga os municípios de Olho D’Água do Borges e Umarizal.

A obra é de grande importância para a região, sobretudo àqueles que residem nestes municípios, que têm enfrentado inúmeras dificuldades no acesso às cidades.

Por fim, Ezequiel Ferreira também solicitou a perfuração e instalação de poços tubulares no município, a fim de prevenir os problemas que poderão surgir em caso de colapso no abastecimento d'água.