“Foi uma conversa muito proveitosa”, diz Jorge do Rosário após diálogo com Fátima

Ao lado do deputado estadual Sousa, o pré-candidato a deputado estadual Jorge do Rosário dialogou nesta sexta-feira, dia 27, com a governadora Fátima Bezerra sobre a interiorização do desenvolvimento e sobre equilíbrio fiscal, buscando pavimentar caminhos para realizar investimentos públicos e atrair investimentos privados para gerar empregos e renda para o RN

Apresentamos à Governadora algumas ideias do nosso Plano de Interiorização do Desenvolvimento (PID), que propõe fomentar o crescimento econômico do Rio Grande do Norte a partir dos potenciais do interior do estado.

O pré-candidato Jorge do Rosário, ao lado do deputado Sousa, tem viajado diversas cidades do Rio Grande do Norte, conhecendo os potenciais e buscando, com a comunidade local, caminhos para fomentar a geração de emprego e renda.

Jorge conta que também foi discutido a questão fiscal do RN, “que é uma das minhas maiores preocupações. O desequilíbrio fiscal impossibilita o estado de investir em obras estruturantes e nos potenciais econômicos do interior, Natal e Grande Natal”, destaca.

Sem equilíbrio fiscal, o Governo do estado, segundo Jorge do Rosário, perde capacidade de investimentos em obras estruturantes (estradas, escolas, hospitais e segurança), o que termina por prejudicar o andamento de investimentos privados que geram empregos.

O deputado Sousa ressaltou que além de desenvolvimento econômico, como não podia faltar, “uma boa pitada sobre política”, na conversa com a governadora Fátima Bezerra. Ele entende que o diálogo civilizado é o caminho correto para solucionar problemas.

“Agradeço a Governadora Fátima Bezerra pela oportunidade e por ter se colocado à disposição a nos ajudar. A única via que temos é a política e política é diálogo, troca de ideias e entendimento. É disso o que o Rio Grande do Norte precisa!”, destaca Jorge do Rosário.

