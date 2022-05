Para prefeita, "nunca faltou empenho do deputado" Ezequiel por Carnaubais

O deputado Ezequiel Ferreira de Sousa esteve nesta sexta-feira, 27, no município de Carnaubais, acompanhando os investimentos no Hospital Santa Luzia, assim como dialogando sobre outros investimentos conquistados para o município em especial em apoio ao homem do campo. A comitiva do presidente da Assembleia do RN foi recebida pela prefeita Marineide Diniz, o vice-prefeito Gleidson Benevides, secretários e vereadores

Nesta sexta-feira (27), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) fez uma visita e acompanhou obras da reforma do Hospital e Maternidade Santa Luzia, no município de Carnaubais, na região do Vale do Açu. A prefeita Marineide Diniz, o vice-prefeito Gleidson Benevides e vereadores do município estavam no comitê de recepção.

“Nosso mandato encaminhou através de emenda parlamentar recursos para beneficiar o povo de Carnaubais na saúde. Muito bom poder conhecer a unidade hospitalar e saber que os recursos estão sendo bem usados pela prefeita e sua equipe”, disse Ezequiel.

Ezequiel salientou que além de ter encaminhado recursos para saúde, também lutou para conseguir pavimentação e drenagem de ruas para os distritos. “Através de requerimento nosso, o município foi atendido com poços para o distrito de Carnaubal. Participamos a pedido da prefeita da grande luta em adquirir dessalinizadores e a adutora que vai beneficiar os distritos de Água Branca até Bela Vista II”, frisou o deputado Estadual.

A prefeita Marineide Diniz se mostrou grata pelas ações em parceria com o mandato de Ezequiel. “O povo de Carnaubais agradece sua luta deputado. Para agricultura também chegaram dois novos tratores equipados, que estão atendendo o homem do campo. Nosso município tem mais de 30 distritos e vive muito da agricultura”, lembrou a prefeita.

Em nome dos secretários municipais, o Chefe de Gabinete Dinarte Diniz também fez questão de exaltar o trabalho de Ezequiel no município. “É momento de agradecer e dizer que nunca faltou empenho do deputado para ajudar a gestão e trazer ações que o povo fosse beneficiado. Além da saúde, infraestrutura, recursos hídricos e da agricultor familiar, também estão chegando pavimentação para alguns distritos”, enumerou o secretário.

Além do presidente da Câmara,

Wanderley Mendes, os vereadores Eudiane Benevides, Neném de Nilson, Wilson Gregório, Keide Soares, Dito e Amâncio Júnior (Serra do Mel) que apoiam a gestão da prefeita Marineide e também acompanharam a inauguração com exceção do presidente do Poder Legislativo , que justificou ausência.