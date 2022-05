“Consagramos a recuperação do acesso ao Santuário do Lima”, diz Fátima em Patu

Passando pela RN 233, a governadora Fátima Bezerra destacou também que destinou recursos para recuperar esta rodovia estadual na ordem de 72 milhões e que vai ficar uma “vai ficar padrão BR!”; Em Patu, a governadora também participou da inauguração do corredor cultural (Foto Rubinaldo Maia), obra da Prefeitura Municipal, ao lado do prefeito Rivelino Câmara

A governadora Fátima Bezerra e o prefeito Rivelino Câmara entregaram na noite desta sexta-feira, 27, a restauração do trecho de rodovia estadual de acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, em Patu/RN, oeste do Rio Grande do Norte.



À caminho da solenidade em Patu, a governadora Fátima Bezerra passou na cidade de Paraú, município cortado pela RN 233, que está em recuperação. “Conforme o prometido, os 41km da estrada que conecta Assu à Triunfo Potiguar, passando pelo município de Paraú, estão sendo recuperados e ampliados. E adianto: vai ficar padrão BR!”, diz Governadora Fátima.





Este trecho de rodovia, segundo o ex-secretário de Agricultura de Paraú Neném do Gás, estava intransitável, causando acidentes, gerando transtornos. O pleito de recuperação desta rodovia foi levado a Governadora Fátima Bezerra, que agora está sendo atendido.

“O investimento está em torno de 74 milhões de reais e mais de 50 municípios serão beneficiados. Em dezembro, entregaremos a rodovia não só para Paraú, mas para a região do médio e alto Oeste! Cuidar das nossas estradas, é cuidar do nosso povo e trazer desenvolvimento para o nosso Estado!”, destaca a governadora Fátima.



Com relação ao trecho de rodovia estadual de acesso ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, da Rampa de Voo Livre e das Piscinas naturais no topo da Serra do Patu, também foi recuperado pelo Governo do Estado, com os recursos do Programa Governo Cidadão.

“Hoje consagramos a recuperação do acesso ao Santuário do Lima, no município de Patu. Em parceria com a @governodepatu, através do DER e @infraestruturarn, entregamos esta estrada aos patuenses, ao Brasil e ao mundo!”, destaca a governadora Fátima Bezerra em suas redes sociais.

FOTO: Raiane Miranda/Assecom-RN





Ela acrescenta: “Também participamos da inauguração de importantes obras da prefeitura, como: o corredor cultural e turístico Hardison Marcelino, a urbanização, o calçadão e iluminação de avenidas e o recapeamento e sinalização da rua Dr. José Augusto”.

Veja mais fotos de Rubinaldo Maia.





Para a governadora Fátima Bezerra e o prefeito Rivelino Câmara, “além de melhorar a infraestrutura do município, isso significa fomentar ainda mais o turismo religioso, gerando emprego, renda e trazendo desenvolvimento econômico para a região!”.





“Carlos Eduardo, o Pilantra”

Durante a solenidade, no momento que o locutor iria anunciar o nome do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, pré-candidato ao Senado Federal, o prefeito Rivelino Câmara gritou: “Ei, ei, ei, não fale o nome deste pilantra não”, sendo prontamente atendido pelo locutor. A cena foi testemunhada por todos presentes, inclusive quem estava gravando com celular.