Número de mortos em função das chuvas no PE já se aproxima de 40

Governo Federal envia equipes de três ministério e as Forças Armadas para ajudar as famílias vítimas das enchentes em Recife e regiões próximas; Previsão é de mais chuvas neste domingo, dia 29

O número de mortos em função das fortes chuvas nas últimas 48 horas já se aproxima de 40. O governo Federal enviou equipes de três ministério e as Forças Armadas para o Estado.

Os óbitos, segundo o G1PE, foram registrados em Jardim Monte Verde, Ibura, Zona Sul de Recife e também Camaragibe, que fica também na região metropolitana de Recife.

Veja quem são os mortos em função das chuvas em Recife.

Até o início da tarde deste sábado, dia 28, já havia sido registrado 129 milímetros de chuva em Camaragibe e 150 em Recife e continuava a chover na região.

O Governo do Estado do Pernambuco, e os prefeitos liberaram as escolas para os desabrigados. Nas redes sociais, vídeos mostram os estragos das enxurradas.





Nas redes sociais, o presidente da república Jair Bolsonaro anunciou o enviou de equipes dos ministérios do Desenvolvimento Regional, Cidadania, Defesa, e Forças Armadas.

“Nossos mais profundos votos de pesar e solidariedade às vítimas deste triste desastre, bem como as famílias que tiveram seus bens destruídos pelas chuvas. É um momento difícil para todos. Faremos o que estiver ao nosso alcance para amenizar esta dor”, escreveu Bolsonaro.

O INMET informou que a previsão é de que ocorra mais chuvas fortes neste domingo, nos estados do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba.