Governo do RN envia equipes de segurança para ações de resgate em Pernambuco. As chuvas em Pernambuco deixaram 3.957 pessoas desabrigadas. Há ainda, segundo o governo de Pernambuco, outras 56 pessoas desaparecidas nos municípios do Recife e de Olinda. Neste domingo (29), O governo do Rio Grande do Norte autorizou o envio de forças de segurança pública compostas por cinco bombeiros especializados em buscas e resgates em estruturas colapsadas, e três guarda-vidas mergulhadores, para auxiliar as vítimas de alagamentos e desmoronamentos causados pelas chuvas em Pernambuco.