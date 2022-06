Mais de 100 prêmios são sorteados para mães de Tibau durante festa realizada pela prefeitura

A tarde do sábado (28) foi marcada por muita alegria, diversão e prêmios para as mães do município de Tibau.

A Prefeitura de Tibau, através da Secretaria de Assistência Social, realizou no Espaço da Luz, antigo “Gancho”, uma grande festa em comemoração ao Dia das Mães para uma multidão presente.

Foram sorteados mais de 100 prêmios que foram adquiridos parte junto aos torcedores da administração, e parte comprada pela Prefeitura.

Entre os produtos sorteados estavam geladeira, fogão, TV 's, máquina de lavar, aparelhos celulares, diversos eletrodomésticos e prêmios em dinheiro.

“Muita gratidão e alegria em poder proporcionar uma festa dedicada às mães do nosso município, e tudo foi do jeito que elas realmente merecem”, disse a prefeita Lidiane Marques (PSDB).

A prefeita disse ainda que o objetivo “é enaltecer a figura da mãe, esse ser tão especial e abençoado por Deus. Por isso, realizamos essa festa em praça pública, de forma que não somente as mães, mas toda a família pudesse participar e homenagear a quem mais merece nosso carinho, respeito e admiração”, ressaltou a prefeita.

Logo após o sorteio dos prêmios, aconteceu um show com os cantores Alinne Reis e Netinho Santos.

Também participaram das comemorações, vereadores, secretários municipais, o deputado estadual Manoel Cunha Neto “Souza”, e o pré-candidato a deputado estadual, engenheiro Jorge de Rosário.