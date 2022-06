Obra de revitalização da Praça da Convivência será entregue nesta segunda-feira

As várias obras nos equipamentos públicos localizados no Corredor Cultural, na avenida Rio Branco, são importantes investimentos realizados pela Prefeitura de Mossoró que seguem em evolução. Nesta segunda-feira (30), a partir das 18h, acontece a solenidade de entrega da Praça da Convivência, que passou por obras de reforma e restauração.



Desde sua inauguração, em 2008, essa foi a primeira grande reforma realizada no equipamento público. Uma importante e necessária obra que moderniza o espaço, fomentando o turismo e cultura do município. Além disso, proporcionará o desenvolvimento dos estabelecimentos comerciais instalados na praça, incrementando a economia local.



As obras de reforma e restauração na Praça da Convivência de Mossoró abrangem entre os principais pontos: substituição do piso; adequações de acessibilidade; revisão das instalações hidrossanitárias; reparo e substituição de manta em reservatórios; reforço das estruturas de concreto armado; recomposição das louças, divisórias e esquadrias nos banheiros; revisão das instalações elétricas; revisão de cobertura; recomposição do piso da calçada; substituição do piso tátil; pintura externa geral.



Além disso, foram realizados reparos na parte interna dos quiosques, contemplando recomposição de pontos elétricos, esquadrias, gesso e pintura.



“É mais uma importante obra que estamos entregando à população mossoroense dentro do nosso planejamento, cumprindo os prazos estabelecidos. A revitalização da Praça da Convivência movimentará a economia local, atraindo turistas para este que é um importante espaço em nossa cidade”, destacou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.



Com 6.611,27 m² de área total construída, a Praça da Convivência será entregue totalmente estruturada pronta para oferecer um espaço para eventos, cultura e lazer para o convívio social da população. “Na sexta-feira, nós entregamos o piso da Estação das Artes, numa obra de qualidade realizada em tempo recorde. Hoje, vamos dar continuidade com a entrega de mais equipamento completamente reformado, revitalizado, acessível: a Praça da Convivência. Amanhã, por exemplo, mais uma entrega que é o Memorial da Resistência de Mossoró reformado, deixando o Corredor Cultural acessível para o 'Mossoró Cidade Junina' que começa no próximo sábado, 4”, frisou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.



O investimento da Prefeitura de Mossoró com as obras da Praça da Convivência é de aproximadamente 1,8 milhão de reais.