PCRN pede informações que possam ajudar a encontrar mulher desaparecida em Mossoró

Maria Dalva Alexandre da Silva, de 40 anos, é residente no município de Parnamirim. Ela saiu de casa no dia 21 de maio e foi vista pela última vez em Mossoró, na sexta-feira (27). Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi vista realizando um saque em uma agência bancária da cidade e depois ninguém soube mais notícias dela. Qualquer informação sobre o paradeiro de Maria Dalva pode ser enviada, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo (84) 98137-2222 (WhatsApp), da 11ª DHPP de Parnamirim.