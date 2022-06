"Fiquei muito feliz com o que vi em Baia Formosa", Disse Sousa sobre o projeto Swell, em Baia Formosa

O projeto Swell , que já atendeu mais de mil crianças com atividades esportivas e ecológicas, foi criado pelo casal César e Barbara em 2018 e, através do deputado Sousa, a entidade se tornou reconhecida de utilidade pública estadual neste mês de maio de 2022, podendo, de agora em diante, captar recursos do Governo do Estado para ampliar os serviços oferecidos em benefício das crianças em Baia Formosa