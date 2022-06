Denarc prende tornozelado e apreende drogas no Sumaré, em Mossoró

A equipe da Delegacia de Narcóticos de Mossoró (Denarc) , que tem a frente o delegado Caetano Balman, cumpriu um mandado de prisão, na manhã desta quarta-feira (1º), contra Leonardo Bento Soares.

A prisão aconteceu no bairro Sumaré. Leonardo já responde por assalto a mão armada, encontrando-se em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, e vinha sendo investigado por concurso de crimes, tráfico de entorpecentes e outros assaltos.

Com ele, os policiais apreenderam 400g de maconha e 200g de cocaína. De acordo com o delegado, o suspeito alega que as drogas eram apenas para consumo próprio, mas as investigações apontaram provas suficientes de que ele atua no tráfico.

“Nós esperávamos [apreender] uma quantidade bem maior, porque ele recebeu essa droga no domingo, nós já sabemos disso, mas ele vendeu, ele se desfez de parte da droga. Mas como eu já falei, nós temos elementos suficientes para indicá-lo por tráfico de drogas”, explicou Caetano Balman.

A esposa de Leonardo também chegou a ser conduzida à delegacia, mas Leonardo assegurou que a droga apreendida pertencia apenas a ele e que a mulher não tinha nenhum envolvimento no caso. Sendo assim, ela foi liberada.

Leonardo foi conduzido à sede do Itep, para realização de exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.