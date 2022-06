RN Dehon Caenga recebe sinalização conforme pedido da prefeita Cinthia Sonale

Iniciaram na manhã desta quarta (01) os trabalhos de sinalização do trecho recentemente recuperado da RN Dehon Caenga. O complemento à obra de restauração da rodovia foi solicitado pela prefeita Cinthia Sonale à governadora, quando da sua última visita a Grossos, no início do mês passado.



“A sinalização dessa estrada é de suma importância para a segurança e orientação dos turistas e moradores que por aqui trafegam. Fico feliz em mais uma vez ter sido prontamente atendida pelo Governo do Estado, com quem celebramos uma parceria administrativa de bons resultados”, comentou a prefeita.



Importante rota do turismo da Costa Branca, a RN Litorânea Dehon Caenga foi revitalizada no trecho entre a Prainha de Grossos e as comunidades de Barra e Pernambuquinho, a partir de um investimento de quase R$ 2 milhões. A obra começou em abril deste ano e já foi concluída.