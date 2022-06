PF combate crime de radiodifusão clandestina no município de Pau dos Ferros

Oito policiais federais estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 12ª Vara Federal/RN, nesta quarta-feira (1º). De acordo com as investigações foram levantados indícios que apontaram a existência de duas rádios clandestinas em funcionamento em residências distintas no município. A conduta é penalmente prevista na Lei Geral de Telecomunicações e pode resultar aos envolvidos, em caso de condenação, pena de dois a quatro anos de prisão, além de multa de R$ 10 mil.