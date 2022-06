Contratos temporários de profissionais de saúde do RN são prorrogados por mais 1 ano

A rede de saúde do Rio Grande do Norte terá um importante reforço em seus quadros pelo próximo ano. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) prorrogou os contratos temporários de mais de 2,4 mil profissionais por mais um ano.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (1º), em portaria conjunta com a Secretaria de Estado da Administração (Sead).

A medida é fruto de um termo de ajustamento de gestão, articulado junto à Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas, em parceria com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (Seplan).

A portaria destaca ainda que o fim dos contratos poderia causar uma paralisação da nova estrutura médico-hospitalar montada pela Sesap a partir do esforço durante a pandemia para expandir o número de leitos e melhorar a estrutura em diversos hospitais da rede estadual.

A renovação dos contratos, que se iniciaram em 2020 durante a primeira onda da pandemia da Covid-19, leva em conta que a Sesap não dispõe hoje de alternativas viáveis para manter o nível de atendimento à população com a imediata substituição dos profissionais de saúde cujos contratos temporários foram rescindidos recentemente ou estão na iminência de acabar, dada a insuficiência da lista de aprovados e do cadastro de reserva do concurso público de 2018 e que o processo seletivo aberto este ano não contou com vagas para algumas áreas ocupadas em 2020.

Os profissionais interessados na recontratação temporária devem assinar um novo contrato dentro dos próximos 15 dias úteis.

Confira AQUI a publicação completa.